Ahmedabad Plane Crash: ‘कभी शांति नहीं मिल सकती’, अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौते बचे शख्स ने हादसे के एक साल बाद कही बड़ी बात

अहमदाबाद विमान हादसे (Ahmedabad Plane Crash) को एक साल पूरा हो गया है। आज 12 जून है और आज ही के दिन पिछले साल इस भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। यह हादसा इतिहास के सबसे घातक विमान हादसों में से एक था। इस दर्दनाक हादसे में 260 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग इस हादसे में मारे गए थे और जिस मेडिकल हॉस्टल में विमान क्रैश हुआ था, उसके 19 लोगों ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। विमान में सवार सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश (Vishwas Kumar Ramesh) की ही इस हादसे में जान बची थी। हादसे को एक साल पूरा होने पर विश्वास ने एक बड़ी बात कही है।