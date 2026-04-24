बंगाल में रहने वाला ही BJP का CM होगा, अमित शाह ने कर दिया ऐलान

अमित शाह ने कहा कि भाजपा की चुनावी टीम द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, पहले चरण की 152 सीटों में से पार्टी को 110 से अधिक सीटें मिलने की पूरी संभावना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए भाजपा की स्थिति और मजबूत होती जा रही है, और पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।