TMC-कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, कहा- राहुल गांधी के साथ रहकर खड़गे की भाषा बिगड़ गई, ममता दीदी की विदाई तय है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की 'दम दम उत्तर विधानसभा' क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली में शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा- कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस तमिलनाडु और पुडुचेरी में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, जबकि असम में उसे अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा।