अंधेरा छंटेगा, कमल खिलेगा: पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने शेयर किया खास वीडियो

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Amit Shah Sunset Video Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 91.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए राज्य के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अपना हमला तेज कर दिया और सूर्यास्त का एक प्रतीकात्मक वीडियो साझा करते हुए यह संकेत दिया कि पार्टी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का समय समाप्त हो गया है।
अमित शाह ने सूर्यास्त का वीडियो साझा करते हुए X पर एक पोस्ट लिखी, 'टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया है।' उन्होंने यह संदेश बंगाली में भी पोस्ट किया। यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के समापन के बीच आया है, जिसमें कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की भारी भागीदारी देखी गई।
भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान में 91.83 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से अधिक मतदान दर दर्ज की गई। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान समाप्त होने के साथ ही भारी मतदान के आंकड़े एक सक्रिय चुनावी प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है।
2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 85.2 प्रतिशत मतदान हुआ। ये आंकड़े जिलों में भारी मतदान को दर्शाते हैं, जो दोनों राज्यों में उच्च चुनावी भागीदारी की लगातार प्रवृत्ति को मजबूत करते हैं। इस बीच, गुजरात के उमरेठ उपचुनाव में 58.59% मतदान हुआ। वहीं, महाराष्ट्र में राहुरी में 54.96% और बारामती में 56.72% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल की शेष 142 सीटों पर मतदान 29 मई को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
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