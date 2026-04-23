अंधेरा छंटेगा, कमल खिलेगा: पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने शेयर किया खास वीडियो

Amit Shah Sunset Video Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 91.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए राज्य के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर अपना हमला तेज कर दिया और सूर्यास्त का एक प्रतीकात्मक वीडियो साझा करते हुए यह संकेत दिया कि पार्टी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का समय समाप्त हो गया है।