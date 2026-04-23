पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन

यह प्रतिबंध अप्रैल 2025 के पहलगाम नरसंहार के बाद शुरू किए गए जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इसमें दोनों देश लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं, जो अब एक साल से अधिक समय से लागू है। प्रतिबंध के कारण उड़ानों को लंबा मार्ग लेना पड़ता है और ईंधन की लागत अधिक होती है। इससे एयरलाइंस की लाभ प्रभावित होती है क्योंकि एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत का 40 प्रतिशत तक खर्च होता है।