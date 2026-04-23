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पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन

DGCA Order Pakistan Planes: नोटिस में कहा गया है कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान-पंजीकृत विमानों और सैन्य उड़ानों सहित पाकिस्तान एयरलाइंस या ऑपरेटरों द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले विमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 23, 2026

India Pakistan Airspace Ban

India Pakistan Airspace Ban

India Pakistan Airspace Ban: भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 से जारी एयरस्पेस बैन को बढ़ा दिया है। यानी अब पा​किस्तानी विमानों के लिए भारत ने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 24 मई तक बढ़ा दिया है। बता ​दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी।

पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस बंद

जारी नोटिस टू एयरमेन (एनओटीएएम) के अनुसार, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 24 मई, 2026 को सुबह 5.30 बजे (आईएसटी) तक बढ़ा दिया गया है, जो 23 मई को 23:59 बजे (यूटीसी) है। नोटिस में कहा गया है कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान-पंजीकृत विमानों और सैन्य उड़ानों सहित पाकिस्तान एयरलाइंस या ऑपरेटरों द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले विमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

प्रतिबंध से एयरलाइंस को 40 प्रतिशत का खर्च

यह प्रतिबंध अप्रैल 2025 के पहलगाम नरसंहार के बाद शुरू किए गए जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। इसमें दोनों देश लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं, जो अब एक साल से अधिक समय से लागू है। प्रतिबंध के कारण उड़ानों को लंबा मार्ग लेना पड़ता है और ईंधन की लागत अधिक होती है। इससे एयरलाइंस की लाभ प्रभावित होती है क्योंकि एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत का 40 प्रतिशत तक खर्च होता है।

पाकिस्तान ने बंद किया था हवाई क्षेत्र

डॉन न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि भी 24 मई तक बढ़ा दी है। यह पारस्परिक, मासिक विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश का विमान दूसरे के हवाई क्षेत्र को पार नहीं कर सकता है, जिससे एयरलाइंस के लिए परिचालन और वित्तीय चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर एयरलाइंस

भारतीय वाहकों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को लगातार बंद करने के साथ-साथ हाल ही में मध्य पूर्व संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों के कारण, एयरलाइंस को अरब सागर, मध्य एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

समय और ईंधन की खपत बढ़ी

ये परिवर्तन उड़ान के समय में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं, ईंधन की खपत बढ़ाते हैं और चालक दल की ड्यूटी सीमा पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों के लिए, ईरान और इराक के आसमान से बचने के कारण कई लंबी दूरी के मार्गों पर पर्याप्त ब्लॉक समय बढ़ गया है, साथ ही एयरलाइन ने परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी हैं।

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Published on:

23 Apr 2026 07:19 pm

Hindi News / National News / पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन

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