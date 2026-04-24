CM पद को लेकर चली रही तनातनी के बीच दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम, बोले- केवल हवा खाने नहीं आया

वहीं, अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में उन्होंने कहा- मैं अपने परिवार के साथ हैदराबाद गया था और वहां से दिल्ली आया। मैं दिल्ली सिर्फ ताजी हवा लेने नहीं आया हूं। मुझे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बेंगलुरु से जुड़े मुद्दों पर बात करनी है। मैंने मिलने का समय मांगा था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुझे शुक्रवार को सुबह 11।45 बजे का समय दिया है।