Karnataka Congress: उपचुनाव के बीच कांग्रेस में फिर मचा CM पद को लेकर बवाल? डिप्टी सीएम ने प्रचार के दौरान दिया बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा- BJP लगातार बढ़ रही महंगाई के बारे में बात नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने भी कोई राहत देने की घोषणा नहीं की है। हमारी पांच गारंटी योजनाओं ने लोगों को कुछ हद तक राहत दी है। हमें दोनों सीटों पर जीत का पूरा भरोसा है और इसमें कोई समस्या नहीं है।