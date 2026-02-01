अपने नेता को CM बनाने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे कई कांग्रेस विधायक, ऐन वक्त पर डिप्टी CM ने रोका, क्या कहा?

बता दें कि शिवकुमार के कुछ समर्थक पार्टी आलाकमान से उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, निजी होटल और पैलेस ग्राउंड स्थित गायत्री विहार परिसर में मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने कहा- मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे लिए कोई भी दिल्ली न जाए। यदि किसी की अपनी कोई समस्या है, मंत्री बनने की इच्छा है या कोई पद- जिम्मेदारी चाहते हैं, तो वे जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई न जाए।