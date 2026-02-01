ओवैसी ने PM मोदी के इजरायल दौरे पर उठाए सवाल, जानें RSS और गाजा को लेकर क्या कहा?

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)
Asaduddin Owaisi PM Modi Israel Visit Reaction: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने शुक्रवार कहा कि इजराइल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ‘प्यार’ आइडियोलॉजी पर आधारित है। हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि जायोनिस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) दोनों की आइडियोलॉजी नफरत पर आधारित है।
AIMIM के प्रेसिडेंट ओवैसी ने प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना की कि भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और कहा कि इजराइल के ‘नरसंहारक शासन’ के लिए उनका खुला सपोर्ट देश के हित में नहीं है। उन्होंने शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद यहां मस्जिद-ए-चौक में हुए जलसा-ए-यौम-उल-कुरान में बोल रहे थे।
यह कहते हुए कि इजराइल ने गाजा में 73,000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह सकते थे कि हमास गलत है, लेकिन उन्हें इजराइली आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इजराइल दुनिया का एकमात्र नस्लवादी देश है। वेस्ट बैंक और गाजा को खुली जेल बना दिया गया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर जायोनिस्ट अपने घर बनाने के लिए तोड़ रहे हैं।
ओवैसी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है और वह यूरोप नहीं जा सकते। उन्होंने पहले ट्वीट किया था, 'गाजा का नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजराइल का दौरा किया और एक वॉर क्रिमिनल को गले लगाया, जिसके खिलाफ वारंट है, यह फिलिस्तीनी लोगों के लिए भारत के अपने लंबे समय से चले आ रहे सपोर्ट को दिखाता है।'
ओवैसी ने कहा कि PM मोदी जो कर रहे हैं, उससे पूरा ग्लोबल साउथ परेशान है और उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्टैंड से ब्लॉक में भारत को मिलने वाली इज्जत पर असर पड़ सकता है। MP ने कहा कि जायोनिस्ट और RSS के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 1960 के दशक में मुंबई में इजराइली कॉन्सुल जनरल जनसंघ के प्रतिनिधियों से मिलते थे, और मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत का जिक्र करते थे। ओवैसी ने कहा, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 1973 में इजराइली कॉन्सुल जनरल से मुलाकात की थी और मुस्लिम विरोधी किताब छापने के लिए सपोर्ट मांगा था।
