ओवैसी ने PM मोदी के इजरायल दौरे पर उठाए सवाल, जानें RSS और गाजा को लेकर क्या कहा?

ओवैसी ने कहा कि PM मोदी जो कर रहे हैं, उससे पूरा ग्लोबल साउथ परेशान है और उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्टैंड से ब्लॉक में भारत को मिलने वाली इज्जत पर असर पड़ सकता है। MP ने कहा कि जायोनिस्ट और RSS के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 1960 के दशक में मुंबई में इजराइली कॉन्सुल जनरल जनसंघ के प्रतिनिधियों से मिलते थे, और मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत का जिक्र करते थे। ओवैसी ने कहा, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 1973 में इजराइली कॉन्सुल जनरल से मुलाकात की थी और मुस्लिम विरोधी किताब छापने के लिए सपोर्ट मांगा था।