केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का पहला बड़ा बयान, कहा- ‘कोर्ट ने बरी किया, लेकिन…’

अन्ना हजारे ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि देश न्याय व्यवस्था की मजबूती पर टिका है। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि अदालती फैसले पर भरोसा रखें और इसका सम्मान करें। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में उनके बयान को 'कोर्ट ने बरी किया, अब जनता की अदालत में खुद को साबित करें' के रूप में उद्धृत किया गया है, लेकिन मुख्य बयान न्यायपालिका के फैसले को मानने और सम्मान देने पर केंद्रित रहा। यह बयान उनके पुराने रुख से मेल खाता है, जहां वे हमेशा कानूनी प्रक्रिया और सत्य की जीत पर जोर देते हैं।