27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का पहला बड़ा बयान, कहा- ‘कोर्ट ने बरी किया, लेकिन…’

दिल्ली की शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और अगर अदालत ने उन्हें बरी किया है तो यह सच्चाई की जीत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 27, 2026

Anna Hazare

अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल

Anna Hazare Reaction on Arvind Kejriwal Acquittal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने नीति के पीछे कोई बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं की। इस फैसले से राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है, और अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस पर अपना पहला बड़ा बयान दिया है।

कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की जांच में ठोस सबूतों की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोप अनुमानों पर आधारित थे, न कि प्रमाणों पर। फैसले में कोर्ट ने जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी को लंबे समय तक आरोपी बनाए रखना न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। इस मामले में तेलंगाना जागृति की के. कविता सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिली है। केजरीवाल ने फैसले के बाद भावुक होकर कहा, 'मैं भ्रष्ट नहीं हूं, अदालत ने साबित कर दिया कि केजरीवाल और सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं।'

अन्ना हजारे का पहला बड़ा बयान

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, जिनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से केजरीवाल का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका का सम्मान करने पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, 'हमारा देश भारत न्यायिक और सुरक्षा व्यवस्था की ताकत पर चलता है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद, जहां अलग-अलग दल, जातियां, धर्म और समुदाय हैं, यह न्यायपालिका के कारण ही व्यवस्थित रूप से चलता है। अगर न्यायपालिका न हो तो अराजकता और अशांति फैल जाए। अब जब अदालत ने फैसला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।'

'कोर्ट ने बरी किया, अब जनता की अदालत में खुद को साबित करें'

अन्ना हजारे ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि देश न्याय व्यवस्था की मजबूती पर टिका है। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि अदालती फैसले पर भरोसा रखें और इसका सम्मान करें। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में उनके बयान को 'कोर्ट ने बरी किया, अब जनता की अदालत में खुद को साबित करें' के रूप में उद्धृत किया गया है, लेकिन मुख्य बयान न्यायपालिका के फैसले को मानने और सम्मान देने पर केंद्रित रहा। यह बयान उनके पुराने रुख से मेल खाता है, जहां वे हमेशा कानूनी प्रक्रिया और सत्य की जीत पर जोर देते हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, खासकर दिल्ली में आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि भाजपा और एजेंसियों की साजिश नाकाम हुई, और संविधान पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ। सीबीआई अब हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन फिलहाल यह फैसला 'सत्य की जीत' के रूप में देखा जा रहा है। अन्ना हजारे का बयान इस मामले में निष्पक्षता और न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया है।

ये भी पढ़ें

इस्लामिक कुरीतियों पर बोलने वाले एक्स-मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला, दफ्तर में घुसकर गला रेता, हालत गंभीर
राष्ट्रीय
x-muslim-saleem-wastik

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 06:37 pm

Hindi News / National News / केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का पहला बड़ा बयान, कहा- ‘कोर्ट ने बरी किया, लेकिन…’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Arvind Kejriwal and Manish Sisodia
राष्ट्रीय

इस्लामिक कुरीतियों पर बोलने वाले एक्स-मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला, दफ्तर में घुसकर गला रेता, हालत गंभीर

x-muslim-saleem-wastik
राष्ट्रीय

बच्ची के साथ गंदी करतूत, Viral Video के बाद खुद को ‘भगवान’ बताने वाले शख्स पर मामला दर्ज, भक्तों ने कहा- 2 दिन…

राष्ट्रीय

School Bomb Threat: चंडीगढ़ के नामी स्कूलों में बम की खबर से दहशत, जांच में जुटी एजेंसियां

Chandigarh Bomb Threat
राष्ट्रीय

‘PM मोदी-शाह ने रचा देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र’, जेल से निकलते ही केजरीवाल ने भरी हुंकार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.