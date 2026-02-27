इस्लामिक कुरीतियों पर बोलने वाले एक्स-मुस्लिम सलीम पर जानलेवा हमला, दफ्तर में घुसकर गला रेता, हालत गंभीर

स्थानीय लोगों ने बताया कि सलीस आज सुबह घर पर स्थित ऑफिस में बैठे थे। तभी वहां पर कुछ लोग बाइक पर आते है और सीधे उनके कार्यालय में घुस जाते है। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने यूट्यूबर की गर्दन रेतकर पेट पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। लोगों ने घटना की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर गंभीर हालत में यूट्यूबर को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।