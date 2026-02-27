बच्ची के साथ गंदी करतूत, Viral Video के बाद खुद को ‘भगवान’ बताने वाले शख्स पर मामला दर्ज, भक्तों ने कहा- 2 दिन…

खुद को 'भगवान' बताने वाले मल्लिकार्जुन मुत्या। (फोटो- IANS)
खुद को 'भगवान' बताने वाले मल्लिकार्जुन मुत्या पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, आरोपी ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की है।
मल्लिकार्जुन मुत्या ने हाई कोर्ट की कलबुर्गी बेंच का दरवाजा खटखटाया। साथ ही POCSO केस को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।
अपनी याचिका में, आरोपी ने दावा किया है कि कथित पीड़िता के माता-पिता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और पुलिस ने खुद ही प्राथमिकी दर्ज की थी।
बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी अनजान जगह से याचिका दायर की है। इस बीच, पुलिस ने आरोपी 'भगवान' का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है।
उधर, उनके भक्तों ने अधिकारियों को दो दिन के अंदर केस वापस लेने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और जिले भर में दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
शुक्रवार को भक्त मठ परिसर में इकट्ठा हुए और मिलकर यह फैसला लिया। बता दें कि यादगीर में रहने वाले खुद को 'भगवान' कहने वाले मल्लिकार्जुन मुत्या पर एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा है।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इसके जवाब में, कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने गुरुवार को खुद से केस दर्ज किया और यादगीर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) के पास एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी मल्लिकार्जुन मुत्या की उम्र 25-26 साल है। FIR दर्ज होने के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने घर से भाग गया है। पुलिस ने उसे जांच के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है।
आरोपी बाबा के भक्तों ने शुक्रवार को दावा किया कि पीड़िता के माता-पिता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है और उन्हें कोई चिंता नहीं है। उसे क्रिमिनल केस में फंसाने और बदनाम करने की साजिश है।
एक भक्त ने कहा कि पीड़िता और माता-पिता का बयान जरूरी है। दोनों ने कोई बयान नहीं दिया है। यह केस रद्द होना चाहिए, अगर नहीं तो हम पूरे जिले में जोरदार आंदोलन करेंगे।
गौरतलब है कि इस मामले से जुड़ा वायरल फुटेज कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। जिसमें कथित तौर पर मल्लिकार्जुन मुत्या अपनी गोद में बैठी एक बच्ची के साथ गलत हरकत करते दिख रहे हैं। जिससे लोगों के बीच काफी आक्रोश है।
वीडियो में आगे मल्लिकार्जुन मुत्या दूसरों की मौजूदगी में बच्ची को टेबल पर घसीटते हुए और फिर उसे जबरदस्ती गले लगाते और किस करते हुए दिख रहे हैं।
उधर, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी के परिवार ने कहा कि बाबा बेगुनाह है। उनका दावा है कि बच्ची दूर की रिश्तेदार है और उसकी हरकतें सिर्फ पिता या भाई जैसा प्यार दिखाने के लिए थीं।
