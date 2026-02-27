बच्ची के साथ गंदी करतूत, Viral Video के बाद खुद को ‘भगवान’ बताने वाले शख्स पर मामला दर्ज, भक्तों ने कहा- 2 दिन…

उधर, उनके भक्तों ने अधिकारियों को दो दिन के अंदर केस वापस लेने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और जिले भर में दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।