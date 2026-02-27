Bomb Threat: चंडीगढ़ में किसने दी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बहुत दहशत में हैं लोग

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब शहर में इस तरह की दहशत फैलाई गई हो। ठीक एक महीने पहले (जनवरी 2026) भी चंडीगढ़ के करीब 30 स्कूलों को इसी तरह के ईमेल भेजे गए थे, जो बाद में पूरी तरह से फर्जी (Hoax) साबित हुए थे। उस समय की जांच में सामने आया था कि वे ईमेल अमेरिका (US) के किसी आईपी एड्रेस से भेजे गए थे और इसके पीछे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे तत्वों पर शक जताया गया था। मौजूदा मामले में भी पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है कि कहीं यह भी उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है।