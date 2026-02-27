इन लोगों के लिए बंद हो जाएगा WhatsApp, न ही मिलेगी Telegram की सुविधा, जानें क्यों

DoT ने Telecom Cyber Security Rules, 2024 के तहत नवंबर 2025 में जारी निर्देशों के अनुसार, मैसेजिंग ऐप्स के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत यूजर का अकाउंट उसी एक्टिव SIM से लिंक रहना अनिवार्य है, जो रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल हुई थी और वह SIM फोन में फिजिकली मौजूद होनी चाहिए। कंप्लायंस की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2026 है। 1 मार्च 2026 से यह नियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। यदि SIM अनुपस्थित या इनएक्टिव हो जाती है, तो ऐप काम करना बंद कर सकता है या उसकी सुविधाएं सीमित हो सकती हैं।