16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में BJP का आक्रामक प्रचार, PM मोदी ने ‘पोइला बोइशाख’ पर लिखा खत: तमिलनाडु से बढ़ाई चुनावी धार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आते ही बीजेपी चुनाव अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी ने बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी रैलियां करके राजनीतिक अभियान को धार दी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने TMC पर भड़ास निकाली।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vinay Shakya

Apr 16, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo- IANS)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2026) से पहले भाजपा ने बुधवार को प्रचार अभियान और तेज कर दिया। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी ने शीर्ष नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाली नववर्ष 'पोइला बोइशाख' के अवसर पर मतदाताओं को खास पत्र लिखकर संदेश दिया।

PM मोदी ने तमिलनाडु में किया रोड शो

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने नागरकोविल में भव्य रोड शो करके चुनावी माहौल को गरमा दिया। बंगाल में भी BJP का आक्रामक प्रचार जारी है। उत्तर बंगाल के कई इलाकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन सभाओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा- भाजपा की सरकार बनते ही 'लूटा गया हर पैसा' वापस दिलाया जाएगा और सीमा सुरक्षा को और सख्त किया जाएगा। बता दें कि तमिलनाडु में PM मोदी ने नागरकोविल में करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यहां मोदी ने विकसित तमिलनाडु के निर्माण के लिए मतदान की अपील की।

अमित शाह का वादा- सरकार बनने पर सीमा पर बाड़बंदी होगी

चुनावी रैली में अमित शाह ने कूचबिहार और जलपाईगुड़ी में घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बताया। उनहोंने सीमा पर कड़ी निगरानी और बाड़बंदी का वादा किया। खराब मौसम के कारण अमित शाह दार्जिलिंग नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो संदेश के जरिए स्थायी समाधान और विकास का भरोसा दिलाया।
इसी तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बर्धमान में कहा कि राज्य में बदलाव की स्पष्ट लहर दिख रही है। सांसद अनुराग ठाकुर ने दमदम में रोड शो के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर TMC सरकार को घेरा और सत्ता परिवर्तन का दावा किया। बंगाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी सभा में महिला सुरक्षा और आर्थिक सहायता को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए TMC पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने चुनावी रैली में बीजेपी के वादों को दोहराया।

'पोइला बोइशाख’ पर PM मोदी का पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाली नववर्ष पोइला बोइशाख (Poila Baisakh) के मौके पर प्रदेशवासियों को
पत्र लिखा। इस पत्र में PM मोदी ने TMC सरकार पर 15 साल के भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अराजकता का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और गरीबों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए मतदाताओं से विकसित पश्चिम बंगाल बनाने के लिए सही फैसला लेने की अपील की।

TMC का पलटवार

BJP के आरोपों पर TMC ने पलटवार किया है। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बिष्णुपुर की रैली में भाजपा पर बंगाली अस्मिता के नाम पर 'दिखावटी प्रेम दिखाने और बाहरी राजनीति थोपने का आरोप लगाया। वहीं, ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक दबाव बताया। TMC ने भाजपा पर राज्य की संस्कृति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने का भी आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

बंगाल बॉर्डर पर चुनावी हकीकतः 569 KM की खुली सरहद और सम्मान की जंग, घुसपैठियों पर घमासान
राष्ट्रीय
Borders of India and Bangladesh in West Bengal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal Elections 2026

Published on:

16 Apr 2026 02:36 am

Hindi News / National News / बंगाल में BJP का आक्रामक प्रचार, PM मोदी ने ‘पोइला बोइशाख’ पर लिखा खत: तमिलनाडु से बढ़ाई चुनावी धार

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Patrika Election Analysis: ‘वेदासंदूर’ किंगमेकर नहीं, सत्ता के रुझान का सटीक बैरोमीटर, क्या जारी रहेगी ट्रेंड?

Sri Agni Amman Temple, Vedasandur
राष्ट्रीय

‘देश को राजनीतिक भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए’, ऐसा क्यों बोले वरिष्ठ कांग्रेस नेता?

Congress leader Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

बंगाल बॉर्डर पर चुनावी हकीकतः 569 KM की खुली सरहद और सम्मान की जंग, घुसपैठियों पर घमासान

Borders of India and Bangladesh in West Bengal
राष्ट्रीय

RHFL केस: उद्योगपति अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, उनके दो करीबी गिरफ्तार

ED Action Against Industrialist Anil Ambani
राष्ट्रीय

समाज कल्याण के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Sabarimala temple
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.