बंगाल में BJP का आक्रामक प्रचार, PM मोदी ने ‘पोइला बोइशाख’ पर लिखा खत: तमिलनाडु से बढ़ाई चुनावी धार

चुनावी रैली में अमित शाह ने कूचबिहार और जलपाईगुड़ी में घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बताया। उनहोंने सीमा पर कड़ी निगरानी और बाड़बंदी का वादा किया। खराब मौसम के कारण अमित शाह दार्जिलिंग नहीं पहुंच सके, लेकिन वीडियो संदेश के जरिए स्थायी समाधान और विकास का भरोसा दिलाया।

इसी तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बर्धमान में कहा कि राज्य में बदलाव की स्पष्ट लहर दिख रही है। सांसद अनुराग ठाकुर ने दमदम में रोड शो के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर TMC सरकार को घेरा और सत्ता परिवर्तन का दावा किया। बंगाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी सभा में महिला सुरक्षा और आर्थिक सहायता को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए TMC पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने चुनावी रैली में बीजेपी के वादों को दोहराया।