न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी! पहले हो चुके ब्लास्ट में गई थी 9 जानें; चारों तरफ अफरा-तफरी

जिला बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से स्वयं की सुरक्षा और अन्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। पत्र के अनुसार गतिविधि का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का दिया गया है। यह पत्र जिला बार एसोसिएशन मिर्जापुर के प्रेसिडेंट द्वारा जारी किया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है और जांच पड़ताल की जा रही है।