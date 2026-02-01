Delhi Liquor Case: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्यों और कैसे मिली क्लीन चिट

CBI : होली ( Holi) पर आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली के सबसे चर्चित सियासी और कानूनी विवादों में से एक, शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिलना चर्चा का विषय है। शुक्रवार को अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia), और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता सहित सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (Discharge) कर दिया तो लोगों में उत्सुकता रही कि अदालत ने उन्हें क्यों और कैसे बरी किया। दरअसल अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI ) की ओर से दायर की गई चार्जशीट खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सुबूत पेश नहीं किया गया है।