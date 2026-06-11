बागी TMC सांसद काकोली घोष ने भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल, कहा-जब रिश्वत मांगी जा रही थी, तब ममता बनर्जी कहां थीं?

Kakoli Ghosh Dastidar on bribery allegations: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) आंतरिक संकट से गुजर रही है। कई विधायक और सांसद खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इस उथल-पुथल के बीच बागी TMC की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने गुरुवार को पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी की भूमिका पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप (मीडिया) केवल अभिषेक बनर्जी के बारे में ही क्यों बात करते हैं? जब निचले स्तर के नेता काम कराने के लिए पैसे मांगते थे, तब वह (ममता बनर्जी) कहां थीं? उन्हें यह सब देखना चाहिए था, जब ऐसा हो रहा था।'