TMC Crisis: क्या टीएमसी नेताओं को बीजेपी में मिलेगी एंट्री? भाजपा के भीतर दो अलग-अलग राय

TMC: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीएमसी लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। विधायकों के बाद अब सांसद भोई बागी हो गए। कई सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया है। चर्चा है कि बागी सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर पार्टी के अंदर दो अलग मत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेन्दु अधिकारी खुद बागी टीएमसी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं टीएमसी भी यह मान रही है कि बागी नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिनह भाजपा के अंदर कई नेता है जिन्होंने यह बयान दिया है कि वो टीएमसी नेताओं का स्वागत करने के इच्छुक नहीं है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद सौमित्र खान का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि कोई बीजेपी में नहीं आ रहा।