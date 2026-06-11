ममता बनर्जी से बगावत पर एक और TMC सांसद ने दिया बयान, बोले- जहाज मुश्किल में हो तो छोड़ना ठीक नहीं

पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यह अफवाहें विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बंगाल में सत्ता में है और विकास के कामों पर फोकस कर रही है। लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों और नेताओं के बीच मतभेद की वजह से यह हलचल पैदा हुई है।