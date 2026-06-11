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कल्याण बनर्जी के बयान पर भड़कीं टीएमसी सांसद काकोली घोष, बोलीं- मेरे बेटे को भी झेलना पड़ा था लाठीचार्ज

पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद काकोली घोष ने कहा कि जिस रात विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस रात उनके बेटे और बेटी भी सड़कों पर थे।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 11, 2026

Kakoli Ghosh On Kalyan Banerjee Statement RG Kar

Kakoli Ghosh On Kalyan Banerjee Statement RG Kar (फोटो : ANI)

Kakoli Ghosh On Kalyan Banerjee Statement RG Kar: आरजी कर मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद टीएमसी की बागी नेता काकोली घोष ने कहा कि जिस रात विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस रात उनके बेटे और बेटी भी सड़कों पर थे। उन्होंने बताया कि उनके छोटे बेटे को लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा था। काकोली घोष ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुद ममता बनर्जी से बात की थी।

बातचीत के दौरान काकोली घोष ने कहा कि कल्याण बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि आरजी कर मामले को लेकर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब उनका परिवार भी आंदोलन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे सड़कों पर उतरे थे और छोटे बेटे को एनआरएस इलाके में लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा था। काकोली घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय कल्याण बनर्जी कहां थे।

कल्याण बनर्जी पर साधा निशाना

काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी हमेशा किसी न किसी के बारे में बोलते रहते हैं और उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय हैं और वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहतीं।

काकोली घोष ने कहा, "यह उनकी निजी राय है। हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहती।"

टीएमसी और कांग्रेस के विलय की चर्चाओं पर भी बोलीं

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के संभावित विलय की अटकलों पर भी काकोली घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच हुई बैठक में वह मौजूद नहीं थीं और न ही इस विषय पर उनसे कुछ पूछा गया। उनका तजुर्बा बहुत है, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस से निकलकर आई थी और मेरी भी सीनियर लीडर रही हैं। अब वह क्या करेंगी उनकी मर्जी है।

20 सांसद संपर्क में, संख्या और भी बढ़ सकती है

काकोली घोष ने पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 20 सांसद संपर्क में हैं और यह संख्या आगे बढ़ सकती है, लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, मैं अभी वापस जाऊंगी मेरा काम अभी बाकी है।

पार्टी नेतृत्व पर भी उठाए सवाल

काकोली घोष ने कहा कि मीडिया सिर्फ अभिषेक बनर्जी की बात क्यों करता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब निचले स्तर के नेता काम कराने के लिए पैसे मांगते थे, तब ममता बनर्जी कहां थीं। उनका कहना था कि जब यह सब हो रहा था, तब इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।

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Updated on:

11 Jun 2026 08:44 pm

Published on:

11 Jun 2026 08:09 pm

Hindi News / National News / कल्याण बनर्जी के बयान पर भड़कीं टीएमसी सांसद काकोली घोष, बोलीं- मेरे बेटे को भी झेलना पड़ा था लाठीचार्ज

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