कल्याण बनर्जी के बयान पर भड़कीं टीएमसी सांसद काकोली घोष, बोलीं- मेरे बेटे को भी झेलना पड़ा था लाठीचार्ज

Kakoli Ghosh On Kalyan Banerjee Statement RG Kar: आरजी कर मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद टीएमसी की बागी नेता काकोली घोष ने कहा कि जिस रात विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस रात उनके बेटे और बेटी भी सड़कों पर थे। उन्होंने बताया कि उनके छोटे बेटे को लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा था। काकोली घोष ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुद ममता बनर्जी से बात की थी।