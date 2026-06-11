TMC Crisis: ‘अब बस दाऊद इब्राहिम का आना बाकी है’, टीएमसी संकट पर संजय सिंह ने बीजेपी को बुरी तरह घेरा

Sanjay Singh on BJP: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में जारी राजनीतिक संकट और नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है।