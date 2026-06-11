Nishith Pramanik on TMC: ‘अब खत्म हो चुकी है तृणमूल कांग्रेस’, बीजेपी नेता निशीथ प्रमाणिक ने ममता बनर्जी को घेरा

Nishith Pramanik on TMC: 'तृणमूल कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है', ममता बनर्जी पर निशीथ प्रमाणिक का बड़ा हमला। (फोटो सोर्स- विकिपीडिया)
Nishith Pramanik on Trinamool Congress: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच बंगाल सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता निशीथ प्रमाणिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया है और ममता बनर्जी अब कांग्रेस का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं।
सिलीगुड़ी में मीडिया से बातचीत के दौरान निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि बंगाल चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की राजनीतिक नाव डूब चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता, पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ-साथ उनकी कोर टीम भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुकी है।
निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि मौजूदा हालात में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई डूबता है तो वह बचने के लिए किसी भी सहारे को पकड़ने की कोशिश करता है और फिलहाल TMC की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है।
बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा, "कांग्रेस खुद एक डूबती हुई नाव है और तृणमूल कांग्रेस की नाव पहले ही डूब चुकी है। ऐसे में दोनों के साथ आने से कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला।"
निशीथ प्रमाणिक ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखते हुए ममता बनर्जी और उनके करीबी नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है।
उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और नेताओं के लगातार बाहर जाने से TMC कमजोर होती जा रही है।
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संभावित राजनीतिक समीकरणों पर टिप्पणी करते हुए निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि दोनों दलों की विचारधारा में कोई बड़ा अंतर नहीं है। उनके अनुसार, कांग्रेस और TMC लंबे समय से तुष्टिकरण और परिवारवाद की राजनीति करती रही हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का मूल मंत्र एक जैसा है और इसलिए उनका एक-दूसरे के करीब आना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि देश और पश्चिम बंगाल की जनता अब ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही है और इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष और नेताओं के इस्तीफों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग