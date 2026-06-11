Nishith Pramanik on TMC: ‘अब खत्म हो चुकी है तृणमूल कांग्रेस’, बीजेपी नेता निशीथ प्रमाणिक ने ममता बनर्जी को घेरा

Nishith Pramanik on Trinamool Congress: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच बंगाल सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता निशीथ प्रमाणिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया है और ममता बनर्जी अब कांग्रेस का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं।