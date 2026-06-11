जवाहरलाल नेहरू पर बयान से बौखलाई कांग्रेस, कर्नाटक में BJP नेता पर केस दर्ज, हाई कमान ने क्या दिया ऑर्डर?

कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में बीएल संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि संतोष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि नेहरू ने संसद में वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि देने से रोका था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी तरह गलत और जानबूझकर फैलाई गई अफवाह है।