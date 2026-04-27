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90 लाख वोट काटे गए, अब बदला लेगी जनता: बंगाल में ममता के लिए केजरीवाल की हुंकार

West Bengal Elections 2026 Phase 2: बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है, क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Apr 27, 2026

अरविंद केजरीवाल (Photo-IANS)

Arvind Kejriwal Kolkata Visit: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में ली की है। केजरीवाल ने कहा है कि बंगाल की जनता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान राज्य में 90 लाख वोटों की कटौती का भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी। आप पार्टी के प्रमुख ने राज्य में बड़े पैमाने पर मतदान सूची में हेरफेर करने आरोप लगाया है।

90 लाख वोटर्स के नाम हटाने पर मचाया बवाल

कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को इन चुनावों के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पिछले दो दिनों में मैंने राज्य में जो माहौल देखा है, उससे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता राज्य में 90 लाख वोटों की कटौती का बदला जरूर लेगी। राज्य में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है और राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं, ऐसे में उनकी ये टिप्पणी सामने आई है।

ममता की रैलियों में दिखा भारी जनसमर्थन

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को हाल ही में हुई पदयात्राओं और जनसभाओं के दौरान मिले भारी जनसमर्थन का हवाला देते हुए अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया और जोर देकर कहा कि मां-माती-मनुष्य की जीत समय की बात है।

ममता बनर्जी ने शेयर किया पोस्ट

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले X पर एक पोस्ट साझा करते हुए बनर्जी ने कहा, कल की पदयात्रा और जनसभाओं में आम लोगों के असाधारण उत्साह, सच्ची आत्मीयता और सहज भावनात्मक अभिव्यक्ति ने मुझे इस तरह से प्रभावित किया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक ऐसा बंधन है जो वर्षों से इस धरती पर आई हर चुनौती में एक साथ खड़े रहने से बना है। मां-माटी-मानुष की जीत अब भविष्यवाणी की बात नहीं है। यह तो बस समय की बात है।

पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग

बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है, क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान 29 अप्रैल को होने वाले हैं। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। राज्य में पहले चरण के चुनाव में 93.2% मतदान हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। इस आंकड़े के चलते टीएमसी और भाजपा दोनों ही निर्णायक बढ़त का दावा कर रही हैं।

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Ajay Maken

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Published on:

27 Apr 2026 04:43 pm

Hindi News / National News / 90 लाख वोट काटे गए, अब बदला लेगी जनता: बंगाल में ममता के लिए केजरीवाल की हुंकार

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