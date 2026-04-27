90 लाख वोट काटे गए, अब बदला लेगी जनता: बंगाल में ममता के लिए केजरीवाल की हुंकार

कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को इन चुनावों के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पिछले दो दिनों में मैंने राज्य में जो माहौल देखा है, उससे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता राज्य में 90 लाख वोटों की कटौती का बदला जरूर लेगी। राज्य में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है और राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार तेज कर रहे हैं, ऐसे में उनकी ये टिप्पणी सामने आई है।