पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 510 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, ECI ने जारी किए आंकड़ें

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। राज्य में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 510 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और फ्रीबीज जब्त की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक है, जब कुल जब्ती लगभग 339 करोड़ रुपये तक सीमित थी।