चुनाव के बाद से कहां गायब हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए होड़, क्या इस साल बदलेगी सरकार?

Kerala Election 2026: केरल की राजनीति इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चा में है। 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के बाद जहां आमतौर पर बयानबाजी और हलचल बढ़ जाती है, वहीं इस बार एक अजीब-सी खामोशी ने सबका ध्यान खींच लिया है। वजह हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो पिछले कुछ समय से सार्वजनिक मंचों से गायब नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से आखिरी जानकारी यही दी गई थी कि मुख्यमंत्री चेन्नई के एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बाद आराम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद उनकी कोई ताजा तस्वीर, वीडियो या सार्वजनिक उपस्थिति सामने नहीं आई। बस यही बात अब चर्चाओं और अटकलों का कारण बन गई है।