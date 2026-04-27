हुगली में चुनावी बवाल, BJP-TMC समर्थकों की झड़प, मिताली बाग की कार पर हमला, कई घायल

वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि मिताली बाग नाटक कर रही हैं और असल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। बीजेपी नेता बिमान घोष का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी, ईंट और हथियारों से हमला कर उनके करीब 50 कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया।