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हुगली में चुनावी बवाल, BJP-TMC समर्थकों की झड़प, मिताली बाग की कार पर हमला, कई घायल

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमले का आरोप लगा, जिसमें उन्हें चोट आई। टीएमसी और बीजेपी ने एक-दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए।

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कोलकाता

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Devika Chatraj

Apr 27, 2026

BJP-TMC समर्थकों में झड़प (X)

TMC BJP Clash: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौरान तनाव बढ़ गया है। आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग ने सोमवार को आरोप लगाया कि जब वह पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थीं, तब बीजेपी समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया।

क्या है पूरा मामला?

मिताली बाग के अनुसार, गोगहाट इलाके में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत डिगार के चुनाव कार्यालय के पास उनकी गाड़ी को रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें चोट भी आई।

निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की गुहार

फेसबुक लाइव के दौरान भावुक नजर आईं बाग ने कहा कि वह एक दलित महिला सांसद हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद चिंताजनक है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले में हस्तक्षेप और जिम्मेदारी लेने की मांग की।

इलाज के लिए पहुंचीं अस्पताल

घटना के बाद मिताली बाग स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं, जहां उन्हें व्हीलचेयर पर अंदर ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि टूटे कांच के टुकड़े उनके शरीर पर लगे।

टीएमसी का बीजेपी पर हमला

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस घटना को गंभीर बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर कहा कि यह घटना भाजपा की असली मानसिकता को दिखाती है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल की जनता इस हमले का जवाब वोट के जरिए देगी।

बीजेपी ने आरोपों को बताया नाटक

वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि मिताली बाग नाटक कर रही हैं और असल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। बीजेपी नेता बिमान घोष का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाठी, ईंट और हथियारों से हमला कर उनके करीब 50 कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

टीएमसी का पलटवार

गोगहाट के टीएमसी नेता संजय खान ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही इलाके में घुसे और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया।

चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, घटना की रिपोर्ट मांगी गई है और इलाके में केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज और मिताली बाग के फेसबुक लाइव की भी जांच की जा रही है।

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भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal Elections 2026

Published on:

27 Apr 2026 03:41 pm

Hindi News / National News / हुगली में चुनावी बवाल, BJP-TMC समर्थकों की झड़प, मिताली बाग की कार पर हमला, कई घायल

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