‘मेरे साथ सो जाओ, जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा’; BJP नेता पर पद के बदले शोषण का आरोप, AAP नेता ने वीडियो साझा कर साधा निशाना

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा एक्स पर शेयर किया गया वीडियो 3 मिनट 58 सेकंड का है। इस वीडियो में एक महिला नजर आ रही है, जो किसी भाजपा नेता मोहनलाल के बारे में बता रही है। महिला ने कहा कि मोहनलाल ने बातचीत के लिए बुलाया था, इसलिए वह उनके पास गई थी। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही थी और आगे बढ़ने की चाह में जिलाध्यक्ष मोहनलाल के पास पहुंची थी। महिला का आरोप है कि मोहनलाल ने कहा कि अगर उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया जाए, तो उसके बदले में वह क्या करेंगी। इस पर महिला ने जवाब दिया कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। महिला ने स्पष्ट किया कि उसके पति का काम नहीं चल रहा है और मकान भी बिक चुका है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। महिला ने यह भी कहा कि वह इतनी कमजोर स्थिति में है कि उन्हें कुछ नहीं दे सकती।