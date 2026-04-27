जब आप के आंतरिक लोकपाल को ही बैठक में नहीं आने दिया गया, चर्चा से पहले लिए नेताओं के साइन

2014 लोक सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली ही बैठक में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह भड़क गए थे। उस बैठक को याद करते हुए मयंक गांधी 'आप एंड डाउन' में लिखते हैं- पहले ही चुनाव में वोट के साथ-साथ कुछ सीटें भी मिल जाने पर वक्ता बधाई दिए जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपना फोन देखते हुए बेमन से उन्हें सुन रहे थे और अंदर ही अंदर गुस्सा भी रहे थे। कुछ देर बाद तो वह फट पड़े। कहने लगे, 'मैं यहां हारे हुए लोगों की तरह बात करने नहीं आया और न ही जो मिला है उस पर खुशी मनाने की मेरी योजना है। हमें या तो जीतना है या फिर पार्टी पर ताला जड़ कर घर चले जाना है।'