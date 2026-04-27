रेलवे का बड़ा फैसला, शताब्दी ट्रेनों में अब ‘एयरलाइन जैसा’ अनुभव, 100 ट्रेन को किया जाएगा अपग्रेड

Indian Railway: भारतीय रेलवे शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों को पूरी तरह नया रूप देने जा रहा है। करीब 100 ट्रेनों को अपग्रेड कर यात्रियों को एयरलाइन जैसा अनुभव देने की तैयारी है। इस योजना के तहत सीट, वॉशरूम, मोबाइल चार्जिंग, स्नैक टेबल और कोच के अंदरूनी ढांचे में सुधार किया जाएगा। झटकों को कम करने और सफर को स्मूद बनाने पर भी काम होगा। साथ ही डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और CCTV से सुरक्षा मजबूत की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को ट्रेनों की जांच कर सुधार योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को साफ, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिल सके।