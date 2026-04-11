पटना से दिल्ली मात्र 4 घंटे में! बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे टीम गठित, जानें किन 6 जिलों से गुजरेगी हाई स्पीड ट्रेन

बुलेट ट्रेन के लिए दो अतिरिक्त हाई-स्पीड ट्रैक बिछाए जाएंगे, जो पूरी तरह अलग और विशेष होंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार, ट्रैक के आसपास सड़क का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि जिन इलाकों से बुलेट ट्रेन गुजरे, वहां रहने वाले लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। रेलवे जमीन अधिग्रहण को लेकर जिन रैयतों से बातचीत कर रहा है, उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी भी दी जा रही है।