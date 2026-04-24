Raghav Chadha ने किया AAP में सबसे बड़ा तख्तापलट, कभी अरविंद केजरीवाल को देते थे आर्थिक सलाह

योगेंद्र यादव संस्थापक सदस्य, रणनीतिकार 2015 आंतरिक लोकतंत्र और मतभेदों के कारण निकाला गया। अब 'स्वराज इंडिया' के अध्यक्ष हैं।

प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य, कानूनी विशेषज्ञ 2015 पार्टी नेतृत्व (अरविंद केजरीवाल) पर तानाशाही का आरोप लगाया। स्वराज अभियान से जुड़े।

कुमार विश्वास संस्थापक सदस्य, कवि 2018-20 (सक्रियता खत्म) राज्यसभा टिकट न मिलने और नेतृत्व से वैचारिक मतभेदों के कारण किनारे हुए। अब सक्रिय राजनीति से दूर हैं।

शांति भूषण वरिष्ठ वकील, मुख्य संरक्षक 2015 नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए। (दिवंगत)

किरण बेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा 2015 AAP में शामिल नहीं हुईं, बीजेपी में चली गईं और दिल्ली में CM उम्मीदवार बनीं। पुडुचेरी में गवर्नर रहीं।

आशुतोष पूर्व पत्रकार, प्रवक्ता 2018 व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। वर्तमान में फिर से पत्रकारिता में सक्रिय हैं।

कपिल मिश्रा पूर्व मंत्री (दिल्ली सरकार) 2017 केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब भाजपा के कद्दावर नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं।

अलका लांबा विधायक (चांदनी चौक) 2019 पार्टी नेतृत्व से अनबन। वापस कांग्रेस में शामिल हो गईं।

एच. एस. फुल्का वरिष्ठ वकील, पंजाब नेता 2019 इस्तीफा दिया।

कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री (दिल्ली) 2024 हाल ही में 'शीशमहल' विवाद और पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाकर भाजपा में शामिल हुए।