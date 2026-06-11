हरियाणा में दिनदहाड़े जिम संचालक की गोली मारकर हत्या, 5 सेकेंड में दागी 10 गोलियां

Haryana Gym Owner Shot Dead: हरियाणा के हिसार जिले के हांसी कस्बे में आज (गुरुवार) सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फव्वारा चौक के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक जिम संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को महज कुछ सेकेंड में अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 10 राउंड फायरिंग की गई।