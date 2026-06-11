AI Fraud Alert: भारतीय बैंकों पर बढ़ रहा साइबर स्कैम का खतरा, 84% अधिकारियों ने जताई चिंता

बायोकैच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गाडी माजोर ने कहा कि AI ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच बातचीत के तरीके को तेजी से बदल रहा है। साथ ही अपराधी भी AI की मदद से नए तरीकों से वित्तीय अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केवल पहचान सत्यापन (Identity Verification) पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के व्यवहार, उनकी मंशा और भरोसे के पैटर्न को समझने वाली तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी भविष्य के AI आधारित फ्रॉड से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकेगा।