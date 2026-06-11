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मणिपुर में लापता 6 नागा लोगों के शव मिले, आखिर क्यों फिर जल उठा है पूर्वोत्तर का ये राज्य ?

Manipur 6 Nagas killed: नागा समुदाय के 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 13 मई को कुकी नार्को-टेररिस्ट्स ने अगवा कर लिया था। आखिर क्यों फिर से जल उठा है मणिपुर, पढ़ें पूरी खबर...

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भारत

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Pushpankar Piyush

Jun 11, 2026

Manipur Violence

मणिपुर में हिंसा। ( फोटो: X)

Manipur drugs cartel: मणिपुर एकबार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। इसके पीछे ड्रग्स लॉर्ड की लड़ाई है। लियांगमाई नागा काउंसिल के अध्यक्ष टिमोथी ने कहा कि नागा समुदाय के 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनका शव जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज के शवगृह में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 13 मई को कुकी नार्को-टेररिस्ट्स ने अगवा कर लिया था।

450 जवानों के साथ सघन छापेमारी अभियान

मणिपुर पुलिस ने कहा कि सघन तलाशी अभियान के दौरान 6 लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि पुलिस, CRPF और असम राइफल्स के लगभग 450 जवानों, स्निफर डॉग्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीमों की मदद से करीब 24 घंटे तक चले लगातार तलाशी अभियान के बाद आज दोपहर छह लोगों के शव बरामद किए गए। माना जा रहा है कि मरने वाले वे लोग हैं जिन्हें 13 मई, 2026 को लेइलोन वाइफेई से बंधक बनाया गया था। पुलिस ने कहा कि जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों की गिफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

JNIMS परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद

छह नागा लोगों के शव लेने के लिए इम्फाल ईस्ट में JNIMS की मोर्चरी में सैकड़ों लोग जमा हुए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए JNIMS परिसर के अंदर और आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मणिपुर में छह नागा पुरुषों के शव मिलने पर दुख जताया और हत्याओं की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एक्स पर लिखा कि मैं उन छह नागा पुरुषों की दुखद मौत से बहुत दुखी हूं जिनके शव आज बरामद किए गए। मैं इस घिनौने कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी परिवार को ऐसा दर्द और पीड़ा नहीं सहनी चाहिए।

मणिपुर में फिर बिगड़ रहे हालात, नागा और कुकी समुदायों के 20 लोग लापता

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Manipur Violence

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Updated on:

11 Jun 2026 08:18 am

Published on:

11 Jun 2026 07:52 am

Hindi News / National News / मणिपुर में लापता 6 नागा लोगों के शव मिले, आखिर क्यों फिर जल उठा है पूर्वोत्तर का ये राज्य ?

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