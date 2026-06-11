मणिपुर में लापता 6 नागा लोगों के शव मिले, आखिर क्यों फिर जल उठा है पूर्वोत्तर का ये राज्य ?

मणिपुर पुलिस ने कहा कि सघन तलाशी अभियान के दौरान 6 लोगों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि पुलिस, CRPF और असम राइफल्स के लगभग 450 जवानों, स्निफर डॉग्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीमों की मदद से करीब 24 घंटे तक चले लगातार तलाशी अभियान के बाद आज दोपहर छह लोगों के शव बरामद किए गए। माना जा रहा है कि मरने वाले वे लोग हैं जिन्हें 13 मई, 2026 को लेइलोन वाइफेई से बंधक बनाया गया था। पुलिस ने कहा कि जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। मामला दर्ज कर आरोपियों की गिफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।