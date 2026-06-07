मणिपुर में फिर बिगड़ रहे हालात, नागा और कुकी समुदायों के 20 लोग लापता

अधिकारी ने कहा कि ग्राम अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) से आवश्यक सहयोग के लिए संपर्क किया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निरंतर उपस्थिति बनी रहेगी। उनसे स्थानीय युवाओं को जागरूक करने और यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया कि वे अन्य क्षेत्रों में घटित घटनाओं से प्रभावित न हों या अपने गांवों के पास हिंसा की घटनाओं में शामिल न हों।