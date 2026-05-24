Manipur Violence: नागा-कुकी संघर्ष के पीछे की राजनीति, ड्रग्स और जमीन की लड़ाई

नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि छह नागा पुरुष नौ दिनों से लापता हैं, 14 कुकी लोग अभी भी बंधक हैं और सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे पड़े हैं। आम लोगों की जिंदगी थम सी गई है। फरवरी 2025 में उखरूल जिले के लितान-सरेइखोंग इलाके में एक नशे में हुई मारपीट ने जो आग लगाई, वो आज पूरे मणिपुर को जला रही है। यह झगड़ा धीरे-धीरे उखरूल, कांगपोकपी और कामजोंग जिलों तक फैल गया है। मार्च में 21 नागा यात्रियों को कुकी स्वयंसेवकों ने कथित तौर पर अगवा किया। उसी दिन दो कुकी लोगों की लाशें जंगल में मिलीं। अप्रैल महीने के अंत तक बड़े पैमाने पर गोलीबारी और घर जलाने की घटनाएं हो चुकी थीं।