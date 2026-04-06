6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

Sexual Assault Case: मई, 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें शुरू होने के बाद एक मासूम बच्ची अपने परिवार से बिछड़कर राहत शिविर में रह रही थी, लेकिन दो बाद उसके साथ जो हुआ… नीचे पढ़ें दिल को झकझोर देने वाली स्टोरी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Apr 06, 2026

Manipur Violence Displaced Girl Sexual Assault Case

मासूम के साथ दरिंदगी: एक प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: ANI)

Manipur Violence Displaced Girl Sexual Assault Case:मणिपुर हिंसा ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कई मासूम बच्चे बेघर हो गए। फिर वह राहत शिविर में रहने लगे। उसी राहत शिविर से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है।

7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत

मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़कर एक राहत शिविर में रह रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब सामान्य होगा और वह अपने घर वापस लौट सकेगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। रविवार को वह अचानक लापता हो गई और अगले ही दिन उसकी लाश एक पुल के नीचे मिली। जांच में पता चला कि 28 साल के एक शख्स ने उसे बहलाकर अगवा किया, उसके साथ रेप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म मान लिया है। बच्ची का शव मिलते ही इलाके में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के प्रदर्शन उग्र हो गए, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। बच्ची के परिवार ने रविवार को इरिलबुंग थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद दोनों जिलों की पुलिस टीमें सक्रिय हुईं और CCTV फुटेज खंगाले। इन्हीं फुटेज में एक संदिग्ध नजर आया, जिसे बच्ची के साथ आखिरी बार देखा गया था।

रेप करने के बाद पुल के नीचे फेंक दिया

पूछताछ के दौरान, आरोपी लैशराम लंगम्बा (28) ने बताया कि उसने पहले शिविर से बच्ची अगवा किया, उसके बाद रेप करके हत्या कर दी। उसकी लाश को उसने इंफाल पूर्वी जिले के सिंगजामेई वांगमा केशत्री लेइकाई में स्थित एक श्मशान घाट के पास, एक पुल के नीचे फेंक दिया था।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! ‘होर्मुज स्ट्रेट’ से गुजर रहा था इजरायली जहाज, ईरान ने मार गिराया
विदेश
IRAN WAR UPDATE

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मणिपुर हिंसा

Updated on:

06 Apr 2026 04:44 pm

Published on:

06 Apr 2026 04:43 pm

Hindi News / National News / मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Asia Crisis: कतर के PM ने एस जयशंकर से की बातचीत, बोले- ‘ईरान के हमले जायज नहीं’, भारत ने की शांति की अपील

West Asia Crisis
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy
बॉलीवुड

अमेरिकी बमबारी में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, खंडहर बनीं ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज

Iran US War Latest News
राष्ट्रीय

Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026, Kerala Assembly Elections 2026, Kerala voting date April 9,
राष्ट्रीय

इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.