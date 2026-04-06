मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़कर एक राहत शिविर में रह रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब सामान्य होगा और वह अपने घर वापस लौट सकेगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। रविवार को वह अचानक लापता हो गई और अगले ही दिन उसकी लाश एक पुल के नीचे मिली। जांच में पता चला कि 28 साल के एक शख्स ने उसे बहलाकर अगवा किया, उसके साथ रेप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।