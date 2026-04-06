UAE में फंसे हजारों भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, वीजा छूट खत्म, अब हर दिन लगेगा भारी जुर्माना

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट से सीधी उड़ने चालू हो गई है। जिसमें बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन देशों की कोशिश है कि उनके नागरिकों को कम से कम वित्तीय नुकसान हो और वे सुरक्षित अपने देश लौट सकें।