असम में चुनाव से पहले मचा सियासी घमासान! जुबीन गर्ग के नाम पर भिड़ गए दिग्गज

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बात करते हुए मंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश में 'एक विधान और एक संविधान' होना चाहिए, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि असम के विशेष क्षेत्रों (Sixth Schedule Areas) के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए हजारिका ने कहा कि बाहर से आकर भड़काऊ नारे लगाने वाले लोग असम की शांति और भाईचारे को नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने ओवैसी के बयानों को समाज को बांटने वाला बताया और कहा कि बीजेपी असमिया पहचान और यहां के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी है।