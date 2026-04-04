‘7 जन्म बाद ही हिमंत बिस्वा का बाल बांका कर पाएगी कांग्रेस’ असम CM का विपक्ष पर हमला

मुख्यमंत्री सरमा ने गौरव गोगोई पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी तो वही ‘पप्पू’ हैं जिनको पूरे देश में जाना जाता है। और गौरव गोगोई उनके सामने ‘छोटा पप्पू’ ही हैं। अगर ये लोग हिमंत बिस्वा सरमा को जेल भेजना चाहते हैं, तो उन्हें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तीनों को मिलाकर भी नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो वे मुझे हराकर या जेल भेजकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें सात जन्मों के बाद ही मैं हिलूंगा।