कांग्रेस-DMK में घमासान, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस सांसद बोले- ‘मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो भूल गए’

यह विवाद उस वक्त सामने आया जब उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर भाजपा की बड़ी जीत का ठीकरा फोड़ा। कांग्रेस अब साफ तौर पर कह रही है कि पुराने साथ के बावजूद कुछ सीमाएं हैं। भाजपा से किसी भी तरह का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं होगा।