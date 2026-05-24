24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस-DMK में घमासान, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस सांसद बोले- ‘मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो भूल गए’

manickam tagore on udhayanidhi stalin: उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस नेता भड़क उठे हैं। उन्होंने पुराने समय को याद करने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

May 24, 2026

DMK Congress Rows

उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। (फोटो- ANI)

तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर सीएम विजय के नेतृत्व वाले टीवीके का हाथ थाम लिया। इस पर डीएमके के भीतर बड़ी नाराजगी देखने को मिली है।

डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस को खूब सुनाया। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भड़क उठे हैं। टैगोर ने भी उदयनिधि के बयान पर करारा जवाब दिया है।

'मुश्किल वक्त में साथ दिया'

उदयनिधि ने कांग्रेस को भाजपा की लगातार जीत का जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर टैगोर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुश्किल वक्त में डीएमके का साथ दिया है। उनके शब्द स्वीकार्य नहीं हैं।

कांग्रेस सांसद ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि जब डीएमके अल्पमत में थी, तब कांग्रेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा- हम उनके लिए बाहर इंतजार करते थे।

टैगोर ने आरोप लगाया कि भाजपा डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जुड़ाव की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा- कांग्रेस हमेशा सेकुलर गठबंधन के साथ खड़ी रही है। भाजपा के साथ कोई समझौता कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।

अन्य कांग्रेस नेता ने भी दिया जवाब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थिरुनावुक्करासर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रही है, इसलिए भाजपा की जीत के लिए डीएमके भी जिम्मेदार है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब दोनों पार्टियां अलग-अलग रास्ते चुन लें।

उन्होंने कहा- हम अपने अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ें और राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करें। एक-दूसरे पर कड़वे शब्दों से हमला करना ठीक नहीं।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता

इस दौरान टैगोर ने कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा- पुलिस को ऐसे मामले दोबारा नहीं होने देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सीएम विजय को उम्मीद जताई कि वे इस दिशा में बेहतर काम करेंगे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं।

गठबंधन की दरार साफ

यह विवाद उस वक्त सामने आया जब उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर भाजपा की बड़ी जीत का ठीकरा फोड़ा। कांग्रेस अब साफ तौर पर कह रही है कि पुराने साथ के बावजूद कुछ सीमाएं हैं। भाजपा से किसी भी तरह का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं होगा।

उधर, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु में आने वाले चुनावों को देखते हुए यह बहस गठबंधन की भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

कांग्रेस डीएमके के साथ पुराना रिश्ता याद दिला रही है, लेकिन साथ ही अपनी अलग पहचान और सिद्धांतों पर भी जोर दे रही है।

ये भी पढ़ें

मोदी सरकार से दो-दो हाथ करने के मूड में तमिलनाडु की विजय सरकार, कहा- “पीएमश्री” नहीं चलेगा
राष्ट्रीय
Tamil Nadu high court notice to vijay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

24 May 2026 04:04 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस-DMK में घमासान, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस सांसद बोले- ‘मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो भूल गए’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कर्नाटक सरकार ने लाखों मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, अब कुशल श्रमिकों को मिलेंगे हर महीने 31 हजार से ज्यादा रुपये

Minimum Wage
राष्ट्रीय

शुभेन्दु अधिकारी का अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर, दिए गए निर्देश

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

जयशंकर ने US Visa का उठाया मुद्दा, मार्को रुबियो ने कहा- ‘ये नियम भारत को निशाना बनाकर नहीं बनाए गए’

India Us Relations
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में सियासी बवाल? CM विजय की सरकार बनने के बाद AIADMK टूटने के कगार पर, पार्टी में तेज हुई बगावत

Tamil Nadu Politics News
राष्ट्रीय

फाल्टा उप-चुनाव में जीत की दहलीज पर बीजेपी, भाजपा उम्मीदवार को 80 हजार से ज्यादा वोटों की लीड

Falta Election Result 2026 latest update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.