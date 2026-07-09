Modi Cabinet Reshuffle: कैबिनेट में 2021 जैसा ही बड़ा फेरबदल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, पांच संकेतों से लग रहा ऐसा

37 श्री जितिन प्रसाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

38 श्री श्रीपाद येसो नायक ऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

39 श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय

40 श्री कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय

41 श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

42 श्री राम नाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

43 श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

44 श्रीमती अनुप्रिया पटेल रसायन और उर्वरक मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

45 श्री वी. सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय; और रेल मंत्रालय

46 डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय; और संचार मंत्रालय

47 प्रो. एस. पी. सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय

48 सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

49 श्री कीर्ति वर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय

50 श्री बी. एल. वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

51 श्री शांतनु ठाकुर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

52 श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय

53 डॉ. एल. मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय

54 श्री अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

55 श्री बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय

56 श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय

57 श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

58 श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय

59 श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय

60 श्री रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; और रेल मंत्रालय

61 श्री दुर्गा दास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय

62 श्रीमती रक्षा निखिल खडसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

63 श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

64 श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

65 श्री तोखन साहू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

66 श्री राज भूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय

67 श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय

68 श्री हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

69 श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

70 श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय; और नागर विमानन मंत्रालय

71 श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय