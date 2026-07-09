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Modi Cabinet Reshuffle: कैबिनेट में 2021 जैसा ही बड़ा फेरबदल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, पांच संकेतों से लग रहा ऐसा

Narendra Modi Cabinet Reshuffle: इस बार भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल से सभी को चौकाएंगे। 2021 जैसी कई स्थितियां 2026 में भी बन रही हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल काफी बड़ा होगा।
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नई दिल्ली

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Vijay Kumar Jha

Jul 09, 2026

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo Source: @narendramodi)

नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच उन्होंने पांच बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। सबसे बड़ा फेरबदल 2021 में 7 जुलाई को हुआ था। इसमें उन्होंने 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी थी और तीन दर्जन से ज्यादा नए चेहरों को शामिल किया था। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार का फेरबदल भी कुछ वैसा ही हो सकता है।

कब-कब हुआ मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल

फेरबदल संख्यातारीख / वर्षसरकार का कार्यकालफेरबदल की मुख्य बातें
19 नवंबर 2014मोदी 1.0पहला विस्तार: सरकार गठन के कुछ महीने बाद ही हुआ। इसमें मनोहर पर्रिकर और सुरेश प्रभु जैसे दिग्गजों सहित कुल 21 नए चेहरों को शामिल किया गया था।
25 जुलाई 2016मोदी 1.0दूसरा विस्तार: आगामी राज्य चुनावों और कामकाज की समीक्षा को देखते हुए 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को प्रमोट किया गया।
33 सितंबर 2017मोदी 1.0तीसरा फेरबदल: चुनाव से पहले का बड़ा फेरबदल। इसी दौरान निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री और पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया था। कई पूर्व नौकरशाहों (जैसे हरदीप सिंह पुरी) की एंट्री हुई।
47 जुलाई 2021मोदी 2.0चौथा फेरबदल : यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेरबदल था। कोरोना काल के बाद प्रदर्शन के आधार पर 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव जैसे 43 मंत्रियों ने शपथ ली।
5मई 2023मोदी 2.0पांचवां फेरबदल: मुख्य रूप से किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया था।

2021 में किन परिस्थितियों में हुआ था सबसे बड़ा फेरबदल

2021 में मोदी कैबिनेट में हुआ सबसे बड़ा बदलाव ऐसे समय किया गया था जब कोरोना महामारी से निपटने में भारी अव्यवस्था के चलते सरकार आलोचनाओं में घिर गई थी। खास कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब अस्पताल में बेड और ऑक्सिजन के लिए लोग दर-दर भटक रहे थे। मोदी ने कैबिनेट फेरबदल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन को हटा दिया था। उनकी जगह मनसुख मांडविया को यह पद दिया गया था। उस दौरान सरकार को हर मोर्चे पर नई ताकत से काम करने की जरूरत थी।

2021 का फेरबदल कितना बड़ा था, इस टेबल से समझिए:

हटे या मंत्री बनाए गए मंत्री का नामकहां से हटे/किस मंत्रालय में आए
मंत्रिमंडल से बाहर (Dropped / Sacked)डॉ. हर्षवर्धनस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (हटाए गए)
रविशंकर प्रसादकानून एवं न्याय; इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (हटाए गए)
प्रकाश जावड़ेकरसूचना एवं प्रसारण; पर्यावरण और वन मंत्रालय (हटाए गए)
रमेश पोखरियाल 'निशंक'शिक्षा मंत्रालय (हटाए गए)
डी. वी. सदानंद गौड़ारसायन और उर्वरक मंत्रालय (हटाए गए)
थावरचंद गहलोतसामाजिक न्याय और अधिकारिता (कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए)
नए चेहरे शामिल हुए (New Inductions)ज्योतिरादित्य सिंधियानागरिक उड्डयन (Civil Aviation) मंत्रालय
अश्विनी वैष्णवरेल मंत्रालय; संचार मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय
नारायण राणेसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
सर्बानंद सोनोवालपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; और आयुष मंत्रालय
भूपेंद्र यादवपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
प्रमोट हुए (MoS से कैबिनेट रैंक)मनसुख मांडवियास्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
किरेन रिजिजूकानून और न्याय मंत्रालय
हरदीप सिंह पुरीपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
अनुराग ठाकुरसूचना और प्रसारण मंत्रालय; और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राज कुमार सिंहऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

2026 का फेरबदल 2021 जैसा बड़ा होने की अटकल क्यों?

इस समय सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार (पेपर लीक), मंदिर में चढ़ावा चोरी, उद्घाटन के दो महीने में एक्स्प्रेस वे पर गड्ढा हो जाना, पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने में गड़बड़ी की आशंका, पद का दुरुपयोग कर पैसा बनाना, भ्रष्टाचार विरोधी छापों में बड़ी मात्रा में बरामदगी जैसे मामलों से उसकी छवि को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कई विभागों में नए मंत्री ला सकते हैं।

कोरोना-काल जैसे हालात न होते हुए भी, देश के सामने आर्थिक चुनौती बड़ी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय में भी नया चेहरा लाया जा सकता है।

2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिग्गज भाजपाई, लेकिन उम्रदराज मंत्रियों को हटा कर अपेक्षाकृत युवा नेताओं को मंत्री बनाया था। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल आदि शामिल थे।

मौजूदा कैबिनेट में भी कई मंत्री हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। करीब आधा दर्जन मंत्री 70 पार के हैं। इनमें जीतन राम मांझी 81 साल के हैं, लेकिन वह गठबंधन कोटे से हैं। इसलिए उनकी कुर्सी पर तो खतरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरदीप सिंह पुरी (74 साल), मनोहर लाल खट्टर (72 साल), गिरिराज सिंह (71 साल) की कुर्सी सलामत रहेगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एस। जयशंकर भी 71 साल के हैं, लेकिन संभव है उनकी विशेषज्ञता और काम को देखते हुए उन्हें बनाए रखा जाए।

2021 का बदलाव यूपी चुनाव से पहले वाले साल में था। इस बार भी वही बात है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में भी चुनाव होंगे। इन समीकरणों के मद्देनजर भी कुछ मौजूदा मंत्रियों को पार्टी के काम में लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

2021 में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी नरेंद्र मोदी को जगह बनानी पड़ी थी। सिंधिया बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को लेकर भाजपा में आए थे। इस बार राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस के बागियों के लिए भी जगह बनानी पड़ सकती है।

इन मंत्रियों के साथ शुरू हुई मोदी 3.0 सरकार

2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिपरिषद बनाई, उसकी पूरी सूची नीचे देख सकते हैं:

1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)

क्रम संख्यामंत्री का नाममंत्रालय (विभाग)
1श्री नरेन्द्र मोदीप्रधानमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं)
2श्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्रालय
3श्री अमित शाहगृह मंत्रालय; और सहकारिता मंत्रालय
4श्री नितिन जयराम गडकरीसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5श्री जगत प्रकाश नड्डास्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय
6श्री शिवराज सिंह चौहानकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और ग्रामीण विकास मंत्रालय
7श्रीमती निर्मला सीतारमणवित्त मंत्रालय; और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
8डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकरविदेश मंत्रालय
9श्री मनोहर लालआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; और ऊर्जा मंत्रालय
10श्री एच. डी. कुमारस्वामीभारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय
11श्री पीयूष गोयलवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
12श्री धर्मेंद्र प्रधानशिक्षा मंत्रालय
13श्री जीतन राम मांझीसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
14श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)पंचायती राज मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
15श्री सर्बानंद सोनोवालपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
16डॉ. वीरेंद्र कुमारसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
17श्री किंजरापु राममोहन नायडूनागर विमानन मंत्रालय
18श्री प्रल्हाद जोशीउपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
19श्री जुएल ओरामजनजातीय कार्य मंत्रालय
20श्री गिरिराज सिंहवस्त्र मंत्रालय
21श्री अश्विनी वैष्णवरेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
22श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियासंचार मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
23श्री भूपेंद्र यादवपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
24श्री गजेंद्र सिंह शेखावतसंस्कृति मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय
25श्रीमती अन्नपूर्णा देवीमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय
26श्री किरेन रिजिजूसंसदीय कार्य मंत्रालय; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
27श्री हरदीप सिंह पुरीपेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
28डॉ. मनसुख मांडवियाश्रम एवं रोजगार मंत्रालय; और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
29श्री जी. किशन रेड्डीकोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय
30श्री चिराग पासवानखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
31श्री सी. आर. पाटिलजल शक्ति मंत्रालय

2. राज्य मंत्री - स्वतंत्र प्रभार (Ministers of State - Independent Charge)

क्रम संख्यामंत्री का नाममंत्रालय (विभाग)
32राव इंद्रजीत सिंहसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
33डॉ. जितेंद्र सिंहविज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
34श्री अर्जुन राम मेघवालकानून और न्याय मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
35श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवआयुष मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
36श्री जयंत चौधरीकौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय; और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

3. राज्य मंत्री (Ministers of State - MoS)

क्रम संख्यामंत्री का नामसंबद्ध मंत्रालय (विभाग)
37श्री जितिन प्रसादवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
38श्री श्रीपाद येसो नायकऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
39श्री पंकज चौधरीवित्त मंत्रालय
40श्री कृष्ण पालसहकारिता मंत्रालय
41श्री रामदास अठावलेसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
42श्री राम नाथ ठाकुरकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
43श्री नित्यानंद रायगृह मंत्रालय
44श्रीमती अनुप्रिया पटेलरसायन और उर्वरक मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
45श्री वी. सोमन्नाजल शक्ति मंत्रालय; और रेल मंत्रालय
46डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानीग्रामीण विकास मंत्रालय; और संचार मंत्रालय
47प्रो. एस. पी. सिंह बघेलमत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
48सुश्री शोभा करंदलाजेसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
49श्री कीर्ति वर्धन सिंहपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय
50श्री बी. एल. वर्माउपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
51श्री शांतनु ठाकुरपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
52श्री सुरेश गोपीपेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय
53डॉ. एल. मुरुगनसूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय
54श्री अजय टम्टासड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
55श्री बंदी संजय कुमारगृह मंत्रालय
56श्री कमलेश पासवानग्रामीण विकास मंत्रालय
57श्री भागीरथ चौधरीकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
58श्री सतीश चंद्र दुबेकोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय
59श्री संजय सेठरक्षा मंत्रालय
60श्री रवनीत सिंह बिट्टूखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; और रेल मंत्रालय
61श्री दुर्गा दास उइकेजनजातीय कार्य मंत्रालय
62श्रीमती रक्षा निखिल खडसेयुवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
63श्री सुकांत मजूमदारशिक्षा मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
64श्रीमती सावित्री ठाकुरमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय
65श्री तोखन साहूआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
66श्री राज भूषण चौधरीजल शक्ति मंत्रालय
67श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्माभारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय
68श्री हर्ष मल्होत्राकॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
69श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनियाउपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
70श्री मुरलीधर मोहोलसहकारिता मंत्रालय; और नागर विमानन मंत्रालय
71श्री जॉर्ज कुरियनअल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
72श्री पवित्र मार्गेरिटाविदेश मंत्रालय; और वस्त्र मंत्रालय

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PM नरेन्द्र मोदी

Updated on:

09 Jul 2026 01:47 pm

Published on:

09 Jul 2026 01:08 pm

Hindi News / National News / Modi Cabinet Reshuffle: कैबिनेट में 2021 जैसा ही बड़ा फेरबदल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, पांच संकेतों से लग रहा ऐसा

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