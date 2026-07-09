Modi Cabinet Reshuffle: कैबिनेट में 2021 जैसा ही बड़ा फेरबदल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, पांच संकेतों से लग रहा ऐसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo Source: @narendramodi)
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच उन्होंने पांच बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। सबसे बड़ा फेरबदल 2021 में 7 जुलाई को हुआ था। इसमें उन्होंने 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी थी और तीन दर्जन से ज्यादा नए चेहरों को शामिल किया था। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार का फेरबदल भी कुछ वैसा ही हो सकता है।
|फेरबदल संख्या
|तारीख / वर्ष
|सरकार का कार्यकाल
|फेरबदल की मुख्य बातें
|1
|9 नवंबर 2014
|मोदी 1.0
|पहला विस्तार: सरकार गठन के कुछ महीने बाद ही हुआ। इसमें मनोहर पर्रिकर और सुरेश प्रभु जैसे दिग्गजों सहित कुल 21 नए चेहरों को शामिल किया गया था।
|2
|5 जुलाई 2016
|मोदी 1.0
|दूसरा विस्तार: आगामी राज्य चुनावों और कामकाज की समीक्षा को देखते हुए 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को प्रमोट किया गया।
|3
|3 सितंबर 2017
|मोदी 1.0
|तीसरा फेरबदल: चुनाव से पहले का बड़ा फेरबदल। इसी दौरान निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री और पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया था। कई पूर्व नौकरशाहों (जैसे हरदीप सिंह पुरी) की एंट्री हुई।
|4
|7 जुलाई 2021
|मोदी 2.0
|चौथा फेरबदल : यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेरबदल था। कोरोना काल के बाद प्रदर्शन के आधार पर 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव जैसे 43 मंत्रियों ने शपथ ली।
|5
|मई 2023
|मोदी 2.0
|पांचवां फेरबदल: मुख्य रूप से किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया था।
2021 में मोदी कैबिनेट में हुआ सबसे बड़ा बदलाव ऐसे समय किया गया था जब कोरोना महामारी से निपटने में भारी अव्यवस्था के चलते सरकार आलोचनाओं में घिर गई थी। खास कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब अस्पताल में बेड और ऑक्सिजन के लिए लोग दर-दर भटक रहे थे। मोदी ने कैबिनेट फेरबदल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन को हटा दिया था। उनकी जगह मनसुख मांडविया को यह पद दिया गया था। उस दौरान सरकार को हर मोर्चे पर नई ताकत से काम करने की जरूरत थी।
2021 का फेरबदल कितना बड़ा था, इस टेबल से समझिए:
|हटे या मंत्री बनाए गए
|मंत्री का नाम
|कहां से हटे/किस मंत्रालय में आए
|मंत्रिमंडल से बाहर (Dropped / Sacked)
|डॉ. हर्षवर्धन
|स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (हटाए गए)
|रविशंकर प्रसाद
|कानून एवं न्याय; इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (हटाए गए)
|प्रकाश जावड़ेकर
|सूचना एवं प्रसारण; पर्यावरण और वन मंत्रालय (हटाए गए)
|रमेश पोखरियाल 'निशंक'
|शिक्षा मंत्रालय (हटाए गए)
|डी. वी. सदानंद गौड़ा
|रसायन और उर्वरक मंत्रालय (हटाए गए)
|थावरचंद गहलोत
|सामाजिक न्याय और अधिकारिता (कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए)
|नए चेहरे शामिल हुए (New Inductions)
|ज्योतिरादित्य सिंधिया
|नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) मंत्रालय
|अश्विनी वैष्णव
|रेल मंत्रालय; संचार मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय
|नारायण राणे
|सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
|सर्बानंद सोनोवाल
|पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; और आयुष मंत्रालय
|भूपेंद्र यादव
|पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|प्रमोट हुए (MoS से कैबिनेट रैंक)
|मनसुख मांडविया
|स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
|किरेन रिजिजू
|कानून और न्याय मंत्रालय
|हरदीप सिंह पुरी
|पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
|अनुराग ठाकुर
|सूचना और प्रसारण मंत्रालय; और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
|राज कुमार सिंह
|ऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इस समय सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार (पेपर लीक), मंदिर में चढ़ावा चोरी, उद्घाटन के दो महीने में एक्स्प्रेस वे पर गड्ढा हो जाना, पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने में गड़बड़ी की आशंका, पद का दुरुपयोग कर पैसा बनाना, भ्रष्टाचार विरोधी छापों में बड़ी मात्रा में बरामदगी जैसे मामलों से उसकी छवि को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कई विभागों में नए मंत्री ला सकते हैं।
कोरोना-काल जैसे हालात न होते हुए भी, देश के सामने आर्थिक चुनौती बड़ी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय में भी नया चेहरा लाया जा सकता है।
2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिग्गज भाजपाई, लेकिन उम्रदराज मंत्रियों को हटा कर अपेक्षाकृत युवा नेताओं को मंत्री बनाया था। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल आदि शामिल थे।
मौजूदा कैबिनेट में भी कई मंत्री हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। करीब आधा दर्जन मंत्री 70 पार के हैं। इनमें जीतन राम मांझी 81 साल के हैं, लेकिन वह गठबंधन कोटे से हैं। इसलिए उनकी कुर्सी पर तो खतरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरदीप सिंह पुरी (74 साल), मनोहर लाल खट्टर (72 साल), गिरिराज सिंह (71 साल) की कुर्सी सलामत रहेगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एस। जयशंकर भी 71 साल के हैं, लेकिन संभव है उनकी विशेषज्ञता और काम को देखते हुए उन्हें बनाए रखा जाए।
2021 का बदलाव यूपी चुनाव से पहले वाले साल में था। इस बार भी वही बात है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में भी चुनाव होंगे। इन समीकरणों के मद्देनजर भी कुछ मौजूदा मंत्रियों को पार्टी के काम में लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
2021 में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी नरेंद्र मोदी को जगह बनानी पड़ी थी। सिंधिया बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को लेकर भाजपा में आए थे। इस बार राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस के बागियों के लिए भी जगह बनानी पड़ सकती है।
2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिपरिषद बनाई, उसकी पूरी सूची नीचे देख सकते हैं:
|क्रम संख्या
|मंत्री का नाम
|मंत्रालय (विभाग)
|1
|श्री नरेन्द्र मोदी
|प्रधानमंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं)
|2
|श्री राजनाथ सिंह
|रक्षा मंत्रालय
|3
|श्री अमित शाह
|गृह मंत्रालय; और सहकारिता मंत्रालय
|4
|श्री नितिन जयराम गडकरी
|सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|5
|श्री जगत प्रकाश नड्डा
|स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय
|6
|श्री शिवराज सिंह चौहान
|कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और ग्रामीण विकास मंत्रालय
|7
|श्रीमती निर्मला सीतारमण
|वित्त मंत्रालय; और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
|8
|डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर
|विदेश मंत्रालय
|9
|श्री मनोहर लाल
|आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; और ऊर्जा मंत्रालय
|10
|श्री एच. डी. कुमारस्वामी
|भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय
|11
|श्री पीयूष गोयल
|वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
|12
|श्री धर्मेंद्र प्रधान
|शिक्षा मंत्रालय
|13
|श्री जीतन राम मांझी
|सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
|14
|श्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)
|पंचायती राज मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
|15
|श्री सर्बानंद सोनोवाल
|पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
|16
|डॉ. वीरेंद्र कुमार
|सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
|17
|श्री किंजरापु राममोहन नायडू
|नागर विमानन मंत्रालय
|18
|श्री प्रल्हाद जोशी
|उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|19
|श्री जुएल ओराम
|जनजातीय कार्य मंत्रालय
|20
|श्री गिरिराज सिंह
|वस्त्र मंत्रालय
|21
|श्री अश्विनी वैष्णव
|रेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|22
|श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
|संचार मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
|23
|श्री भूपेंद्र यादव
|पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|24
|श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
|संस्कृति मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय
|25
|श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
|महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|26
|श्री किरेन रिजिजू
|संसदीय कार्य मंत्रालय; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
|27
|श्री हरदीप सिंह पुरी
|पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|28
|डॉ. मनसुख मांडविया
|श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
|29
|श्री जी. किशन रेड्डी
|कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय
|30
|श्री चिराग पासवान
|खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
|31
|श्री सी. आर. पाटिल
|जल शक्ति मंत्रालय
|क्रम संख्या
|मंत्री का नाम
|मंत्रालय (विभाग)
|32
|राव इंद्रजीत सिंह
|सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
|33
|डॉ. जितेंद्र सिंह
|विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
|34
|श्री अर्जुन राम मेघवाल
|कानून और न्याय मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
|35
|श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
|आयुष मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
|36
|श्री जयंत चौधरी
|कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय; और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
|क्रम संख्या
|मंत्री का नाम
|संबद्ध मंत्रालय (विभाग)
|37
|श्री जितिन प्रसाद
|वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|38
|श्री श्रीपाद येसो नायक
|ऊर्जा मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|39
|श्री पंकज चौधरी
|वित्त मंत्रालय
|40
|श्री कृष्ण पाल
|सहकारिता मंत्रालय
|41
|श्री रामदास अठावले
|सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
|42
|श्री राम नाथ ठाकुर
|कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|43
|श्री नित्यानंद राय
|गृह मंत्रालय
|44
|श्रीमती अनुप्रिया पटेल
|रसायन और उर्वरक मंत्रालय; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
|45
|श्री वी. सोमन्ना
|जल शक्ति मंत्रालय; और रेल मंत्रालय
|46
|डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी
|ग्रामीण विकास मंत्रालय; और संचार मंत्रालय
|47
|प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
|मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
|48
|सुश्री शोभा करंदलाजे
|सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|49
|श्री कीर्ति वर्धन सिंह
|पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय
|50
|श्री बी. एल. वर्मा
|उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
|51
|श्री शांतनु ठाकुर
|पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
|52
|श्री सुरेश गोपी
|पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय
|53
|डॉ. एल. मुरुगन
|सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय
|54
|श्री अजय टम्टा
|सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|55
|श्री बंदी संजय कुमार
|गृह मंत्रालय
|56
|श्री कमलेश पासवान
|ग्रामीण विकास मंत्रालय
|57
|श्री भागीरथ चौधरी
|कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
|58
|श्री सतीश चंद्र दुबे
|कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय
|59
|श्री संजय सेठ
|रक्षा मंत्रालय
|60
|श्री रवनीत सिंह बिट्टू
|खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; और रेल मंत्रालय
|61
|श्री दुर्गा दास उइके
|जनजातीय कार्य मंत्रालय
|62
|श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
|युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
|63
|श्री सुकांत मजूमदार
|शिक्षा मंत्रालय; और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
|64
|श्रीमती सावित्री ठाकुर
|महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|65
|श्री तोखन साहू
|आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
|66
|श्री राज भूषण चौधरी
|जल शक्ति मंत्रालय
|67
|श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा
|भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय
|68
|श्री हर्ष मल्होत्रा
|कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|69
|श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया
|उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
|70
|श्री मुरलीधर मोहोल
|सहकारिता मंत्रालय; और नागर विमानन मंत्रालय
|71
|श्री जॉर्ज कुरियन
|अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
|72
|श्री पवित्र मार्गेरिटा
|विदेश मंत्रालय; और वस्त्र मंत्रालय
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