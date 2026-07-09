Moga Police Station Blast: मोगा पुलिस स्टेशन के बाहर धमाके पर मान सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस ने साधा निशाना

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि जब पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम पंजाबी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्रचार और बड़े-बड़े दावों के बजाय यह जवाब देना चाहिए कि पंजाब में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं। पंजाब की जनता बहाने नहीं बल्कि जवाबदेही चाहती है।

उन्होंने कहा कि यह घटना भगवंत मान सरकार के तहत कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की कहानी बताती है।