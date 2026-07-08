‘पुलिस ASI का बेटा, 2017 में चल गया था कनाड़ा; अब FBI ने घोषित किया लाखों का इनाम,’ जानें कौन है गोल्डी बराड़

गोल्डी बराड़ की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कॉलेज के दिनों में आया। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति से जुड़ा और इसी दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। दोनों की दोस्ती समय के साथ इतनी गहरी हो गई कि आगे चलकर यही रिश्ता एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की नींव बन गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, यहीं से गोल्डी का अपराध की दुनिया से जुड़ाव बढ़ता गया और उसने धीरे-धीरे गैंग की गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। परिवार को जब लगा कि गोल्डी गलत संगत में पड़ चुका है तो उसे 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भेज दिया गया। शुरुआत में उसने वहां ट्रक ड्राइवर, कूरियर बॉय और दूसरे छोटे-मोटे काम किए, लेकिन विदेश पहुंचने के बाद भी उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के अपराधियों से बना रहा। धीरे-धीरे उसने कनाडा में बैठकर गैंग के विदेशी नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया और वहीं से भारत में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने लगा।