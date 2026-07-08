गोल्डी बराड़ पर FBI का एक्शन, गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 50 हजार डॉलर का इनाम, अमेरिका ने जारी किया वारंट

Goldy Brar Arrest Warrant: अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए 50 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 47 लाख रुपये) के इनाम की घोषणा की है। एजेंसी का आरोप है कि गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नॉर्थ अमेरिकी नेटवर्क का प्रमुख सदस्य है और अमेरिका और कनाडा में संगठित अपराध, रंगदारी, हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।