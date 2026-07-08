Bankipur By Election: प्रशांत किशोर ने दांव पर लगा दी पूरी साख, बीजेपी ने बनाया ‘शर्मनाक हार’ देने का कड़ा प्लान

बांकीपुर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भाजपा के लिए भी और जन सुराज के लिए भी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधान सभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एक भी जीत नहीं सका। इससे पहले भी उन्होंने उपचुनावों में तीन उम्मीदवार उतार कर देखा था। तब भी उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन, वह राज्य भर में घूम कर विधान सभा चुनाव के मद्देनजर कोशिश करते रहे। इस कोशिश के नाकाम रहने के बाद कुछ दिन वह शांत रहे, लेकिन फिर नए सिरे से कोशिश जारी रखने की घोषणा की। अब इस चुनाव में खुद उतर कर उन्होंने बड़ा दांव खेला है। अगर वह जीत गए तो यह आगे की मुहिम के लिए संजीवनी का काम करेगी। अगर हार गए तो यह व्यक्तिगत के साथ-साथ 'बिहार में बदलाव' की उनकी मुहिम के लिए भी बड़ा झटका होगा।