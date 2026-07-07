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पुणे फायरिंग केस: बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर बोले- न्यूट्रलाइज हुई गैंग की एक्टिविटी

Bishnoi Gang Pune Firing Case: पुणे में हुए फायरिंग और फिरौती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फायरिंग करने, रेकी करने और सूचना उपलब्ध कराने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है।
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पुणे

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Anand Shekhar

Jul 07, 2026

Gangster Lawrence Bishnoi

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई । फोटो: X/ Megh Updates)

Pune Firing Case: पुणे शहर में हुई फायरिंग और फिरौती के लिए कॉल करने के मामले में पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पांच अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि शहर में इस गैंग की गतिविधियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अमितेश कुमार ने बताया कि 22 जून को फिरौती के लिए कॉल आए थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच में जुट गई थी। पिछले 15 दिनों से अलग-अलग टीमें पांच राज्यों और कई शहरों में सक्रिय रूप से काम कर रही थीं।

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Updated on:

07 Jul 2026 02:52 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:51 pm

Hindi News / National News / पुणे फायरिंग केस: बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर बोले- न्यूट्रलाइज हुई गैंग की एक्टिविटी

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