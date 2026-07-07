पुणे फायरिंग केस: बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर बोले- न्यूट्रलाइज हुई गैंग की एक्टिविटी

Pune Firing Case: पुणे शहर में हुई फायरिंग और फिरौती के लिए कॉल करने के मामले में पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पांच अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि शहर में इस गैंग की गतिविधियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अमितेश कुमार ने बताया कि 22 जून को फिरौती के लिए कॉल आए थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच में जुट गई थी। पिछले 15 दिनों से अलग-अलग टीमें पांच राज्यों और कई शहरों में सक्रिय रूप से काम कर रही थीं।