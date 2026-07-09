AAP नेता नरेश बाल्यान की मुश्किलें बढ़ीं? MCOCA केस में 27 जुलाई से कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई

AAP Leader Naresh Balyan: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता नरेश बाल्यान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट उनके MCOCA केस में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक अब हर दिन सुनवाई करेगी। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही, गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू को भगोड़ा घोषित करने की रिपोर्ट भी जमा कर दी है। नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था।